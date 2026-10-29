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في 15 تخصصاً طبياً

تنمية القوى البشرية تبدأ مقابلات المنافسة على الفرص التدريبية للبورد الفلسطيني

29 تشرين أول / أكتوبر 2026 01:01

الصحة مقابلات المنافسة على تدريبات البورد الفلسطيني
الصحة مقابلات المنافسة على تدريبات البورد الفلسطيني

غزة- وكالة الرأي:

بدأت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة إجراء مقابلات المتقدمين للمنافسة على الفرص التدريبية لبرنامج البورد الفلسطيني في 15 تخصصا طبيا، وذلك عقب استكمال الامتحانات النظرية، ضمن إجراءات اختيار الأطباء للالتحاق بالبرامج التدريبية في مراكز التدريب التابعة للوزارة.

وأوضح مدير عام تنمية القوى البشرية د. عبد السلام صباح أن المقابلات تأتي استكمالا لإجراءات اختيار الأطباء، في إطار جهود وزارة الصحة لتعزيز التدريب التخصصي داخل قطاع غزة في ظل صعوبة السفر لاستكمال التدريب التخصصي، بما يسهم في تطوير كفاءة الكوادر الطبية وتلبية احتياجات القطاع الصحي.

وانطلقت المقابلات بعدد من التخصصات الطبية، شملت جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وطب وجراحة العيون، والتخدير والعناية المركزة، وجراحة الأطفال، على أن تُستكمل مقابلات بقية التخصصات ضمن البرنامج المعتمد
 

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