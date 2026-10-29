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حماية المستهلك تضبط 10 أطنان من السلع خلال 14 جولة تفتيشية

29 تشرين أول / أكتوبر 2026 01:02

حماية المستهلك تضبط 10 أطنان من السلع خلال 14 جولة تفتيشية
حماية المستهلك تضبط 10 أطنان من السلع خلال 14 جولة تفتيشية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني، سلسلة من الأنشطة والجولات الرقابية الميدانية في إطار جهودها المستمرة لحماية المستهلك، وضبط الأسواق والأسعار، ومتابعة التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وشملت الأنشطة  امس الأربعاء، تنفيذ 14 جولة تفتيشية، وإجراء 231 زيارة ميدانية، تم خلالها تحرير 33 محضر ضبط، و6 محاضر إتلاف، ومحضرين لإثبات حالة، إلى جانب تسجيل 10 كشوفات لحركة الأسعار، وزيارة عدد من المخابز لمتابعة سير العمل والالتزام بالتعليمات.

وبلغت كمية المضبوطات 10.475 طنًا من السلع، و إتلاف 774.8 كيلوغرامًا من المواد، ضمن الإجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على سلامة السلع المتداولة في الأسواق.

وأكدت الوزارة استمرار جهود طواقم حماية المستهلك في تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة حركة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في تعزيز استقرار الأسواق وحماية المواطنين.

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