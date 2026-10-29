تنمية القوى البشرية تعقد امتحان نهاية دورة غسيل الكلى لـ55 من كوادر التمريض

غزة- وكالة الرأي:

عقدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية امتحان نهاية دورة غسيل الكلى، التي تم تنفيذها خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، بمشاركة 55 من كوادر التمريض العاملين في أقسام غسيل الكلى بمستشفيات وزارة الصحة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة نجدة الإنسانية ومؤسسة غزة نبض القلب في الأردن.

وجرى عقد الامتحان بالتزامن عبر ثلاث لجان في مجمع ناصر الطبي، ومستشفى شهداء الأقصى، ومقر الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.

وأوضح مدير دائرة التدريب ا.رأفت محيسن أن الامتحان يأتي تمهيدا لعقد الدبلوم المهني في غسيل الكلى لكوادر التمريض، مشيرا إلى أن حضور الدورة واجتياز الامتحان ضمن معايير ترشيح المشاركين للالتحاق بالدبلوم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتمريض والجهات الشريكة.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير الكفاءات التمريضية وتعزيز قدراتها المهنية والتخصصية، بهدف تحسين جودة الرعاية المقدمة لمرضى الكلى

