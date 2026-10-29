"التنمية الاجتماعية" بغزة تُكرم العاملات في مشروع "سلام لقلبك"

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة حفل تكريمٍ للعاملات في مشروع "سلام لقلبك"، تقديرًا لدورهن الإنساني والميداني في إنجاح أهداف المشروع وتقديم الخدمات للأسرة والمرأة.

وأشاد المدير العام للأسرة والمرأة بالوزارة، حسام أبو الخير، بالجهود الاستثنائية ودور المرأة الفلسطينية في ظل الظروف القاسية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم المبادرات التي تعزز منظومة الحماية الاجتماعية.

من جانبها، أعربت مدير دائرة المرأة، اعتدال قنيطة، عن شكرها للتفاني الكبير الذي أبدته العاملات، مشيرةً إلى أن هذا التكريم يمثل حافزًا لمواصلة العمل الميداني وخدمة المجتمع.

وشهد الحفل مداخلات للمُكرَّمات عَبَّرن خلالها عن امتنانهن لدعم الوزارة وتذليل العقبات أمام مهامهن، قبل أن يُختتم بتوزيع شهادات التقدير عليهن.