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وزارة المرأة تُنفّذ اللقاء الرابع لتعزيز قدرات اللجان الفنية بالمجالس المحلية

31 تشرين أول / أكتوبر 2026 10:53

وزارة المرأة تُنفّذ اللقاء الرابع لتعزيز قدرات اللجان الفنية بالمجالس المحلية
وزارة المرأة تُنفّذ اللقاء الرابع لتعزيز قدرات اللجان الفنية بالمجالس المحلية

غزة- وكالة الرأي:

نفذت وزارة شؤون المرأة ، اللقاء الرابع من البرنامج التدريبي "تعزيز قدرات ممثلي اللجان الفنية في الهيئات المحلية في قطاع غزة"، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي.
وحمل اللقاء عنوان "إدارة الأزمات، والمشاركة في التعافي والتمكين"، قدمه د. أديب السقا رئيس قسم إدارة الأعمال بجامعة غزة.

واستعرض السقا خلال اللقاء مفاهيم الأزمات والطوارئ وأنواعها، ومراحل إدارتها، إلى جانب أدوار ومسؤوليات البلديات، والتحديات التي تواجه المؤسسات في قطاع غزة في ظل الأزمات الممتدة، ودور مجالس البلدية في عمليات التعافي والتمكين والمناصرة وبناء الشراكات.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يُعقد بواقع 20 ساعة تدريبية مقسمة على 5 لقاءات، بهدف تعزيز قدرات ممثلي اللجان الفنية في الهيئات المحلية وتمكينها من أداء أدوارها بكفاءة.

507c5031-45c2-4aa3-8c68-9bf44090fd09 549e2cd6-7d0a-4c38-abea-a67ffbdf6824 وزارة المرأة تُنفّذ اللقاء الرابع لتعزيز قدرات اللجان الفنية بالمجالس المحلية 7fc6adc7-3544-4d37-9c8d-3ac089989169
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