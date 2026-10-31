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وزارة المرأة تنفذ اللقاء الأول من برنامج تعزيز قدرات موظفي بلدية المغازي"

31 تشرين أول / أكتوبر 2026 10:56

وزارة المرأة تنفذ اللقاء الأول من برنامج تعزيز قدرات موظفي بلدية المغازي"
وزارة المرأة تنفذ اللقاء الأول من برنامج تعزيز قدرات موظفي بلدية المغازي

غزة- وكالة الرأي:

نفذت وزارة شؤون المرأة، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، اللقاء الأول من البرنامج التوعوي لـ"تعزيز قدرات موظفي الهيئات المحلية في قطاع غزة"، وذلك في بلدية المغازي وسط قطاع غزة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي للموظفين وتمكينهم من الإلمام بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية وفقاً للتشريعات الفلسطينية النافذة.

وجاء اللقاء بعنوان حقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية، والذي قدّمه الدكتور محمود زيدان، المستشار القانوني لوزارة شؤون المرأة، حيث تناول الإطار القانوني الناظم للخدمة المدنية، والحقوق والواجبات المترتبة على الوظيفة العامة، والأحكام المتعلقة بالتعيين والترقية، إلى جانب المسؤولية التأديبية للموظف العام والضمانات القانونية المقررة لمساءلته.

كما استعرض اللقاء أنواع العقوبات الإدارية وآليات محوها وفقاً لأحكام التشريعات ذات الصلة، والحالات التي تنتهي فيها خدمة الموظف العام، بما يسهم في تعزيز المعرفة القانونية لدى المشاركين، وترسيخ مبادئ النزاهة والانضباط الوظيفي، وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون في بيئة العمل.

ويأتي البرنامج في سياق تعزيز التعاون بين وزارتي شؤون المرأة والحكم المحلي، والارتقاء بالقدرات القانونية والمهنية لموظفي الهيئات المحلية في قطاع غزة، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الوظيفية.

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