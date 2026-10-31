"الأشغال" تواصل تدعيم المباني المتضررة في غزة

غزة- وكالة الرأي:

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان تنفيذ تدخلاتها الفنية والميدانية لتدعيم المباني المتضررة جراء الحرب المستمرة على قطاع غزة، ضمن جهودها للحد من المخاطر الإنشائية وتعزيز إجراءات السلامة العامة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

و نفّذت الطواقم الفنية التابعة للوزارة أعمال تدعيم حديدي لعمارة "الاتحاد" في المحافظة الوسطى، للتعامل مع الأضرار الإنشائية الشديدة التي لحقت بها، وتجنّباً لأي انهيارات قد تهدد سلامة السكان والمناطق المحيطة.

وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لمعالجة العناصر الإنشائية الحاملة في المباني الخطرة وتثبيتها، بما يسهم في الحد من حوادث الانهيار المفاجئ وتوفير بيئة أكثر أماناً للمواطنين.

وشددت "الأشغال" على استمرار طواقمها في متابعة وتقييم أوضاع المباني المتضررة ميدانياً، وتحديد التدخلات العاجلة وفق درجة الخطورة والأولويات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي حدود الإمكانات والموارد المتاحة.

كما جدّدت الوزارة التزامها بمواصلة دورها في حماية السلامة العامة والتخفيف من تداعيات الدمار الواسع الذي طال المنشآت السكنية والمرافق العامة، رغم التحديات الميدانية الجسيمة وقلة الإمكانيات الناجمة عن ظروف العدوان والحصار.