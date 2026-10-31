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"الأشغال" تُزيل منزلاً آيلاً للسقوط بالمحافظة الوسطى تفادياً للانهيار

31 تشرين أول / أكتوبر 2026 11:07

"الأشغال" تُزيل منزلاً آيلاً للسقوط بالمحافظة الوسطى تفادياً للانهيار

غزة- وكالة الرأي:

نفّذت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أعمال إسقاط وإزالة "منزل الغصين" الآيل للسقوط في المحافظة الوسطى، وذلك للحد من المخاطر الإنشائية الناجمة عن أضرار الحرب وحماية أرواح المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التدخلات الميدانية العاجلة التي تنفذها الوزارة للتعامل مع المباني شديدة الخطورة ومحيطها السكني، حيث جرت عملية الإزالة وفق المعايير الفنية ومعايير السلامة اللازمة لمنع حدوث انهيارات مفاجئة.

وأكدت "الأشغال" استمرار طواقمها الفنية في متابعة وتقييم المباني الآيلة للسقوط بمختلف محافظات قطاع غزة، وتحديد أولويات التدخل الميداني للتخلص من الخطر الداعي للسلامة العامة، رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الجسيمة التي تواجه العمل الميداني.

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