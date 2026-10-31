وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تواصل تدعيم المباني المتضررة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية من صور القتل البطيء.. رحلة الوصول للمدارس تستنزف معلمي غزة وطلابها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تنفذ اللقاء الأول من برنامج تعزيز قدرات موظفي بلدية المغازي" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تُنفّذ اللقاء الرابع لتعزيز قدرات اللجان الفنية بالمجالس المحلية وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (21) الجمعة 30 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (20) الخميس 29 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: ارتفاع يطرأ على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (19) الأربعاء 28 أكتوبر 2026
أخبار » الأخبار الحكومية

"التعليم" تنعى أحد كوادرها بالوسطى وتُحمّل الاحتلال عواقب استهداف التعليم

31 تشرين أول / أكتوبر 2026 11:21

المعلم ضياء عبد المحسن أبو الروس
المعلم ضياء عبد المحسن أبو الروس

غزة- وكالة الرأي:

نعت وزارة التربية والتعليم العالي المعلم ضياء عبد المحسن أبو الروس، من كادر "المدرسة الماليزية" التابعة لمديرية تعليم الوسطى، والذي استشهد صباح اليوم السبت إثر استهدافه بغارة من طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي قرب محطة توليد الكهرباء شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن استهداف المعلم "أبو الروس" أثناء توجهه إلى مدرسته لأداء رسالته النبيلة يُعدّ دليلاً إضافياً على تعمّد الاحتلال ملاحقة الكوادر التعليمية والطلبة، مشددة على أن هذا النهج المتكرر يمثل جريمة منظمة تستهدف تقويض المستقبل التعليمي للأجيال الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وحمّلت "التعليم" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم المتواصلة بحق قطاع التعليم، ومحاسبة قادة الاحتلال، مؤكدةً أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟