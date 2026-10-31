"التعليم" تنعى أحد كوادرها بالوسطى وتُحمّل الاحتلال عواقب استهداف التعليم

غزة- وكالة الرأي:

نعت وزارة التربية والتعليم العالي المعلم ضياء عبد المحسن أبو الروس، من كادر "المدرسة الماليزية" التابعة لمديرية تعليم الوسطى، والذي استشهد صباح اليوم السبت إثر استهدافه بغارة من طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي قرب محطة توليد الكهرباء شمال شرقي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن استهداف المعلم "أبو الروس" أثناء توجهه إلى مدرسته لأداء رسالته النبيلة يُعدّ دليلاً إضافياً على تعمّد الاحتلال ملاحقة الكوادر التعليمية والطلبة، مشددة على أن هذا النهج المتكرر يمثل جريمة منظمة تستهدف تقويض المستقبل التعليمي للأجيال الفلسطينية وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية.

وحمّلت "التعليم" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعيةً المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى التحرك العاجل لوقف الجرائم المتواصلة بحق قطاع التعليم، ومحاسبة قادة الاحتلال، مؤكدةً أن الصمت الدولي يمنح الاحتلال ضوءاً أخضر للاستمرار في جرائمه.