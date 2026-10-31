"التعليم": الاحتلال يواصل قتل أطفال غزة وطلبتها مستغلاً الصمت الدولي

غزة- وكالة الرأي:

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي بشدة جريمة استشهاد الطفل يامن هشام صقر(8 سنوات)، الطالب بالصف الثالث الأساسي بمدرسة "قرية أطفال غزة"، إثر إصابته برصاص الاحتلال يوم أمس الجمعة في منطقة قيزان أبو رشوان بخان يونس جنوبي القطاع.

وأكدت الوزارة أن سلطات الاحتلال تواصل استهداف الأطفال والطلبة بشكل ممنهج، مستغلة الصمت المطبق للمجتمع الدولي وتجاهله لمآسي أطفال غزة ورسائل الاستغاثة الصادرة عنهم.

وكشفت "التعليم" عن حصيلة دامية للتصعيد خلال الأيام العشرة الماضية، أسفرت عن استشهاد 12 طفلاً، إضافة إلى ارتقاء معلم وثلاثة من العاملين في الجامعة الإسلامية، إلى جانب تدمير روضة "الابتسامة الصغيرة" ومدرسة "الزهراء" الخاصة في جباليا الليلة الماضية.

وجددت الوزارة مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالتدخل العاجل لوقف الجرائم والهمجية الإسرائيلية، وتوفير الحماية الفورية للطلبة والكوادر والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة.