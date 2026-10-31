وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تنعى أحد كوادرها بالوسطى وتُحمّل الاحتلال عواقب استهداف التعليم وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تُزيل منزلاً آيلاً للسقوط بالمحافظة الوسطى تفادياً للانهيار وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تواصل تدعيم المباني المتضررة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية من صور القتل البطيء.. رحلة الوصول للمدارس تستنزف معلمي غزة وطلابها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تنفذ اللقاء الأول من برنامج تعزيز قدرات موظفي بلدية المغازي" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تُنفّذ اللقاء الرابع لتعزيز قدرات اللجان الفنية بالمجالس المحلية وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (21) الجمعة 30 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية تقرير خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار للسنة الثانية/ (20) الخميس 29 أكتوبر 2026 وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن بجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه بنابلس وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم السبت
أخبار » الأخبار الحكومية

74,594 شهيداً الإحصائية التراكمية للعدوان المستمر

الصحة: 6 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية

31 تشرين أول / أكتوبر 2026 11:58

الصحة: 6 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية
الصحة: 6 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بوصل 6 شهداء (منهم 4 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما) و26 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضحت الإحصائية أن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,580 شهيداً، و5,711 إصابة، بالإضافة إلى جثامين 845 شهيداً جرى انتشالها من تحت الأنقاض.

وبيّنت "الصحة" أن الحصيلة التراكمية للعدوان ارتفعت إلى 74,594 شهيداً و175,834 إصابة، مشيرةً إلى إضافة 18 شهيداً للإحصائية الكلية عقب استكمال بياناتهم وتوثيقهم رسمياً من قِبل لجنة اعتماد الشهداء منذ آخر تحديث في 24 أكتوبر الجاري.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز الوفاء يُشارك في حفل إطلاق فعاليات اليوم العالمي لكبار السن

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟