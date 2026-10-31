الصحة: 6 شهداء و26 إصابة في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية

غزة- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم السبت 31 أكتوبر 2026، التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت الوزارة بوصل 6 شهداء (منهم 4 شهداء جدد وشهيدان متأثران بإصابتهما) و26 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأضحت الإحصائية أن حصيلة الضحايا منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,580 شهيداً، و5,711 إصابة، بالإضافة إلى جثامين 845 شهيداً جرى انتشالها من تحت الأنقاض.

وبيّنت "الصحة" أن الحصيلة التراكمية للعدوان ارتفعت إلى 74,594 شهيداً و175,834 إصابة، مشيرةً إلى إضافة 18 شهيداً للإحصائية الكلية عقب استكمال بياناتهم وتوثيقهم رسمياً من قِبل لجنة اعتماد الشهداء منذ آخر تحديث في 24 أكتوبر الجاري.