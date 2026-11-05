هرتسوغ يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الإسرائيلية

الداخل المحتل-وكالة الرأي:

واصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الخميس، جولة المشاورات مع ممثلي الكتل والأحزاب البرلمانية، تمهيداً لتكليف أحد أعضاء الكنيست بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، افتتح ممثلو كتلة "يهدوت هتوراه" جولة المشاورات بزيارة مقر الرئيس، وتلاهم ممثلو حزب "عوتسما يهوديت". ويواصل هرتسوغ لقاءاته متتالياً مع ممثلي أحزاب "الديمقراطيين"، و"القائمة العربية الموحدة - راعم"، و"القائمة المشتركة"، بالإضافة إلى حركة "بياحد".

وتُختتم المشاورات النيابية بلقاء هرتسوغ مع ممثلي حزب "يشار" ثم ممثلي حزب "الليكود". وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المشاورات تُنقل في بث مباشر للرأي العام، لكنها تُعقد مغلقة دون حضور الصحفيين داخل المقر.

وتشير التقديرات السياسية إلى أن هرتسوغ يتجه لتكليف المرشح الذي تظهر المشاورات أنه يمتلك الفرصة الأكبر لجمع الأغلبية البرلمانية اللازمة وتشكيل الحكومة.