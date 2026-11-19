الداخل المحتل-وكالة الرأي:

رفض عضو الكنيست متان كاهانا، المرشح لرئاسة الكنيست، عرضًا من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش، لدعم انتخابه للمنصب مقابل استبعاد ممثلي الأحزاب العربية من منصب نائب رئيس الكنيست، والتعهد بالتنحي إذا طلبت منه الحكومة المقبلة ذلك، في حين اعتبر سموتريتش انتخابه بأصوات النواب العرب "وصمة لا تُمحى".

وجاء العرض في رسالة وجهها سموتريتش إلى كاهانا، بحسب ما كشفت القناة 12 الإسرائيلية، أبدى فيها استعداد حزبي الليكود والصهيونية الدينية وأحزاب أخرى من المعسكر اليميني لدعم انتخابه، مقابل التزامه بشرطين يتعلقان بمدة توليه المنصب وهوية نوابه.

شروط اليمين وموقف كاهانا

ويقضي الشرط الأول باستقالة كاهانا من رئاسة الكنيست إذا طلبت منه الحكومة التي ستتشكل ذلك لإفساح المجال أمام مرشح آخر تختاره، فيما يشترط الثاني عدم تعيين نواب لرئيس الكنيست من قوائم لا تعرّف حركة حماس بأنها "منظمة إرهابية"، في إشارة إلى الأحزاب العربية.

ورد كاهانا على العرض قائلًا: "أرفض مطلبكم المنافي لقيم الدولة ومؤسساتها، وأدعوكم إلى احترام العملية الديمقراطية ونتائجها"، منتقدًا اشتراط استبعاد ممثلي الأحزاب العربية من هيئة الرئاسة.

وأضاف في رسالته: "أستغرب مطالبتك بالتجاهل التام للجمهور الذي تمثله هذه الأحزاب، والذي يشكل 21% من مجمل السكان"، لافتاً إلى أن سموتريتش وشركاءه السياسيين تعاونوا مع الأحزاب العربية في مناسبات سابقة. وذكّر بأن ممثلين عن الأحزاب العربية شغلوا منصب نائب رئيس الكنيست خلال معظم فترات رئاسة نتنياهو للحكومة، داعياً إلى دعم ترشيحه تعبيراً عن توافق واسع.

سموتريتش يحذر من أصوات النواب العرب

في المقابل، اعتبر سموتريتش أن عرضه يمنح كاهانا فرصة لتولي المنصب بدعم أغلبية صهيونية تتجاوز المعسكرات، محذراً من الاعتماد على النواب العرب، ووصف ذلك بأنه "وصمة لا تُمحى" و"تطبيع للتعاون مع الأعداء لحسم الخلافات بين الإخوة"، على حد زعمه.

ورأى سموتريتش أن قبول العرض يمثل خطوة نحو تشكيل حكومة وحدة قومية يسعى الليكود والصهيونية الدينية لإقناع حزب "يشار" بالانضمام إليها؛ وكان عضو الكنيست عن الليكود إليشع مدان قد أقام قبل يومين خيمة اعتصام خارج الكنيست للدعوة إلى حكومة وحدة، وزارها عدد من النواب بينهم نتنياهو.

ومن المقرر أن يصوت الكنيست على انتخاب كاهانا رئيساً له غداً الثلاثاء ليحل محل أمير أوحانا، بعد مذكرة قدمها حزب "يشار" بتوقيع 67 عضواً، حيث تعتزم أحزاب المعسكر المناوئ لنتنياهو حسم التعيين بدعم من القائمة المشتركة والقائمة الموحدة.