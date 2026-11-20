وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت مؤسسة هند رجب أنها تقدّمت بطلب رسمي إلى وزارة العدل الأميركية لملاحقة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك قبيل زيارة مرتقبة لغالانت إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي الكلمة الرئيسية في القمة السنوية لمعهد "ميريام"، للحديث عن الشراكة والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأثارت الزيارة ردود فعل غاضبة، إذ انتقدت عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب استضافة غالانت، مؤكدة في منشور عبر منصة "إكس" أن مكانه الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي نظراً لصدور مذكرة توقيف دولية بحقه، ومنددة باستمرار الدعم الأميركي للانتهاكات في غزة.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق غالانت في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شملت استخدام التجويع سلاحاً ضد المدنيين واستهدافهم المباشر في القطاع.