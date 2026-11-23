وكالات- وكالة الرأي:

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم السبت، إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وإفشال مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الحركة من تداعيات إقامة مدينة استيطانية جديدة غرب الضفة.

وأكد القيادي في الحركة عبد الحكيم حنيني، في تصريح صحفي، أن المخطط الاستيطاني يأتي في إطار مساعي الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتوسيع المستوطنات، وفرض وقائع جديدة على الأرض تمهيداً لتنفيذ مخططات الضم.

وقال حنيني إن هذه المخططات تستهدف تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتهيئة الظروف لتنفيذ مشاريع التوسع الاستيطاني ومخططات ضم الأراضي.

ودعا إلى تفعيل مختلف أشكال المواجهة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية وإفشال المشاريع التهويدية.

وشدد القيادي في حماس على أن مخططات الاحتلال ستتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

كما أكد حنيني أن الحزام الاستيطاني الذي يسعى الاحتلال إلى إقامته في الضفة الغربية لن ينجح في كسر إرادة الفلسطينيين، وأن تداعيات هذه الجرائم ستنعكس على الاحتلال ومستوطنيه.