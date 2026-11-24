غزة- وكالة الرأي:

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، من أزمة حادة وغير مسبوقة تتمثل في النفاد التام للأقمشة الطبية والملبوسات في مخازن الوزارة وكافة المرافق الصحية والمستشفيات؛ نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى القطاع منذ نحو عامين ضمن سياسة الحصار المفروض، إلى جانب نقص التمويل اللازم لتوفيرها.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا النقص الحاد بات يُهدد بشكل مباشر استمرارية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، ويُنذر بتوقف العمليات الجراحية وتعطّل العمل في أقسام المبيت والاستقبال في جميع المستشفيات، نظراً لعدم توفر البدائل الطبية الضرورية لعمل الطواقم الصحية ورعاية المرضى.

وأوضحت أنه رغم الجهود المتواصلة التي بذلتها اللجان المختصة في الوزارة، وطرح أكثر من خمس طلبيات شراء، والتواصل المباشر مع التجار والموردين في السوق المحلي، إلا أن جميع المحاولات تعذّرت بسبب خلوّ السوق المحلي تماماً من أي أصناف مطابقة للمواصفات الطبية نتيجة حظر إدخال الأقمشة بشكل عام.

وحمّلت وزارة الصحة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الصحية الخطيرة الناجمة عن منع إدخال المستلزمات الطبية والأقمشة، مطالبةً المؤسسات الدولية والجهات المانحة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل للضغط من أجل السماح بإدخال الأقمشة الطبية أو توفير بدائل جاهزة بشكل فوري؛ لضمان استمرار العمل في غرف العمليات وأقسام المستشفيات وإنقاذ حياة المرضى.