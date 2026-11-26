غزة- وكالة الرأي:

أطلقت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، تحذيراً وبائياً عاجلاً بشأن تسجيل ارتفاع ملحوظ ومقلق وغير معتاد في موسميته في أعداد حالات الإصابة بالتهاب السحايا، ولا سيما التهاب السحايا الفيروسي، في ظل التحديات الوبائية الجسيمة التي تواجهها المنظومة الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا التصاعد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتدهور البيئي المستمر وتضرر البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي ومنظومة الإصحاح البيئي؛ مشيرةً إلى أن تعطل منظومة المعالجة وحتمية اختلاط مصادر مياه الشرب بالمياه العادمة مع هطول الأمطار وتوقعات استمرارها، دفعا المنحنى الوبائي نحو التصاعد في عدد من مناطق القطاع؛ ما يشكل خطراً صحياً متنامياً يتركز أثره بشكل خاص على الأطفال والفئات الأكثر هشاشة في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

وحمّلت الوزارة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن الأضرار التي لحقت ببنية المياه والصرف الصحي، وعن القيود المفروضة على إدخال مواد الصيانة والتعقيم والوقود، معتبرةً أنها عوامل تهيئ ظروفاً بيئية مواتية لانتقال مسببات الأمراض وتفاقم الإصابات المرتبطة بتلوث المياه.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والهيئات الأممية إلى الضغط الفوري لتسهيل إدخال المواد والمعدات والمستلزمات الفنية اللازمة لإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير مواد معالجة وتعقيم المياه لمعالجة الأسباب الجذرية للمشكلة ومنع خروج الوضع الصحي عن السيطرة.

كما طالبت منظمة الصحة العالمية ومنظمة "اليونيسف" والشركاء الصحيين بتعزيز الاستجابة السريعة لحالة الإنذار الوبائي، عبر توفير المستلزمات المخبرية والتشخيصية الدقيقة والأدوية والعلاجات اللازمة لدعم الطواقم الطبية في تشخيص الحالات وإدارتها سريرياً.

وشددت الوزارة على ضرورة تأمين إمدادات الوقود اللازمة لرفع الطاقة التشغيلية لمحطات تحلية المياه وضخ ومعالجة المياه العادمة للحد من فيضانها في مراكز الإيواء والتجمعات السكانية، إلى جانب زيادة كميات مواد التطهير والتعقيم المخصصة لشبكات التوزيع، وتوفير مستلزمات النظافة الشخصية والتنظيف للأسر النازحة في المخيمات للحد من انتقال العدوى.

وأكدت وزارة الصحة أن احتواء خطر تفشي الأوبئة واتساع نطاقها، وحماية الأطفال الرضع والفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، يتطلبان تدخلاً دولياً عملياً وفورياً يترجم إلى إجراءات ميدانية وإمدادات مستدامة قبل تفاقم الوضع الصحي بشكل يصعب احتواؤه.