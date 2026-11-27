غزة- وكالة الرأي:

استشهد أربعة فلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وذكر مصدر طبي في مجمع الشفاء أن طواقم الإسعاف هرعت إلى موقع الاستهداف ونقلت الشهداء والجرحى إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن جراح عدد من المصابين صُنفت بين المتوسطة والحرجة.

وأفاد الدفاع المدني باستشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة أبو العوف، بينهم طفلتان، جراء استهداف طائرات الاحتلال المروحية شقة سكنية في محيط منطقة «مؤن الشاطئ» غربي مدينة غزة.

وأوضح أن الشهداء هم: محمد ماجد أبو العوف (48 عاما)، وزوجته نورة عزات أبو العوف (42 عاما)، وابنتاهما يسرى (15 عاما) وجنى (13 عاما)، وهم من سكان شمال قطاع غزة.

وتسبب القصف في إلحاق أضرار مادية جسيمة بعدد من الشقق السكنية المجاورة لمكان الانفجار، وسط استمرار حالة التوتر الميداني في المنطقة.