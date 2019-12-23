بلدية غزة تبدأ بربط محطات الصرف الصحي بمحطة البريج

غزة- الرأي

بدأت بلدية غزة بربط خطوط محطات الصرف الصحي لمحطات الضخ، بغرفة التجميع الرئيسة في شارع 10 في منطقة الشيخ عجلين مع الخط الناقل لضخ المياه العادمة إلى محطة المعالجة شرق البريج والتي ستبدأ عملها مع بداية العام القادم 2020 .



وأفاد مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل أنه تم البدء بربط خطوط الضخ لمحطات الصرف الصحي في المدينة بغرفة التجميع الرئيسة الواقعة في شارع 10 بالقرب من محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين والتي تتصل بالخط الناقل لمحطة المعالجة شرق مخيم البريج .



وأوضح أن هذه الخطوة هي مرحلة أولى ووتبعها خطوات أخرى لتوصيل باقي المحطات على مراحل وتندرج ضمن التجهيزات التي تجريها البلدية لضخ نحو 30 ألف كوب من المياه العادمة لمدينة غزة بنسبة تصل لنحو 50 % من إجمالي كمية مياه الصرف الصحي، إلى محطة المعالجة الرئيسة شرق البريج .



وبين أن البلدية لديها خطط لتحويل كامل كمية مياه الصرف الصحي لمدينة غزة والتي يتم حالياً تجميعها ومعالجتها في محطة المعالجة بمنطقة الشيخ عجلين، إلى محطة الصرف الصحي الجديدة شرق البريج بحلول العام 2028 .



وأضاف أن تحويل جزء من مياه الصرف الصحي لمدينة غزة من محطة المعالجة في منطقة الشيخ عجلين إلى محطة المعالجة الرئيسة شرق البريج مع بداية العام القادم 2020 يخفف الضغط عن المحطة ويساهم في تحسين جودة البيئة في المنطقة .



يذكر أن محطة المعالجة الرئيسة شرق البريج تخدم مدينة غزة والمنطقة الوسطى من القطاع وتم إنشاءها بتعاون بين البلدية ومصلحة مياه بلديات الساحل بتمويل من بنك التنمية الألماني KFW ضمن جهود حل مشكلة تجميع مياه الصرف الصحي في المنطقة .

