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بسبب الإجراءات الإسرائيلية على المعابر

"الزراعة": تقليص المساحة المزروعة بالورود لـ11دونم

23 كانون أول / ديسمبر 2019 02:02

"الزراعة": تقليص المساحة المزروعة بالورود لـ11دونم

غزة- الرأي

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة م.أدهم البسيوني إن قطاع غزة كان يضم مئات الدونمات (1200دونم ) من الورود والزهور قبل عدة سنوات، فيما لم يتبق اليوم غير 11 دونمات تقريبا، تتركز في مدينتي خانيونس ورفح (جنوب) القطاع وذلك لعزوف المزارعين عن الزراعة منذ سنوات.


وأكد البسيوني أن الاسباب وراء ذلك هي سياسة الاحتلال الظالمة تجاه غزة، والحصار الإسرائيلي المتواصل وتبعاته على أوضاع الناس، من إغلاق المعابر، اضافة للمشاكل التسويقية خارجيا ومحليا، وعدم ضمان التصدير، وارتفاع تكاليف الزراعة مقابل عدم وجود عائد.


ويتابع: "تلك الأسباب مجتمعة كبّدت المزارعين خسائر فادحة، فاضطروا إلى تجريف الدفيئات التي يزرع بها الورد، واستبدلوها بمحاصيل أخرى".

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