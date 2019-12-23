المطران حنا يحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تسممه

فلسطين المحتلة - الرأي

حمّل رئيس أساقفة سباسطية للروم الأرثوذكس، المطران عطا الله حنا، الاحتلال مسؤولية حادثة التسمم التي تعرض لها.

وأكد المطران خلال مؤتمر صحفي عقده في عمان، اليوم الإثنين، أن مسيحيو فلسطين "مكون رئيسي من الشعب الأردني والفلسطيني وعائلة واحدة وليس أقليات".

وبيّن أن فريقًا في فلسطين يجمع أدلة للتأكد من طبيعة ومصدر المادة التي استنشقها، مضيفاً "لا استطيع الجزم أن إسرائيل تقف وراء هذه الحادثة لكن المؤشرات تشير إلى أنها تقف وراءها".

وتابع "أعتقد إنْ ثبت تورط إسرائيل في هذه الحادثة فإن هدفها لم يكن يرقى إلى اغتيال، إنما محاولة لإيذائي".

وكان المطران عطا الله حنا قد وصل، اليوم إلى الأردن، لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث صرح أن وضعه الصحي لا يقبل التأجيل.