ديوان الموظفين لـ"الرأي": بدء تسوية عقود المالية والبطالة الدائمة

غزة- الرأي:

كشفت مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين بغزة فدوان أبو شريعة، عن قرار بتسوية ملفات موظفي عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة للحفاظ حقوقهم.

وبينت أبو شريعة، في حديثها لـ"الرأي"، أن كل موظف من عقود المالية يجتاز المرحلة الأولى والثانية من المسابقات الخارجية، سيمنح عن كل سنة خدمة في المؤسسات الحكومية، درجة خبرة تضاف إلى نموذج التقييم.

وأشارت إلى أن التسويات ستكون ضمن تصنيفين، الأول للوظائف التخصصية للفئة الثانية والثالثة ضمن المسابقات الخارجية، والثاني للوظائف الحرفية والفنية ولها تسوية وتعين بشروط.

وأوضحت أن تلك الشروط تتمثل بـ"أن يكون الموظف عقد مالية أو بطالة دائمة، أن يكون له في الخدمة 5 سنوات أو أكثر، أن يكون متبقي له ما لا يقل عن 9 سنوات عن سن التقاعد، أن يكون يعمل فعلياً في وظيفة حرفية، وتحتاجه الوزارة".

ونوهت أبو شريعة أن كل من له أقل من 5 سنوات سيبقى على بند العقد حتى يتحقق هذا الشرط، وأن كل من لا يجتاز المسابقات الخارجية أو حتى لم تنطبق عليه شروط التعين للحرفيين والفنيين، سيبقى عقد مالية ما دام هناك احتياج في وزارته.

ونوهت إلى أن كل من هو عقد مالية وتجاوز عمره 60 سيتم إنهاء عقده، لافتة إلى أنه تم تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع التنمية الاجتماعية لصرف ضمان اجتماعي لهم.

وقال: "بخصوص ملف وزارة الأوقاف له معالجات خاصة ومختلفة عن ملف عقود وزارة المالية والبطالة الدائمة".