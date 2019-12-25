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المرور تدعو لأخذ التدابير اللازمة تزامناً مع المنخفض الجوي

25 كانون أول / ديسمبر 2019 08:41

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غزة- الرأي

دعت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة الأهالي والسائقين إلى أخذ التدابير اللازمة تزامناً مع المنخفض الجوي الذي تتأثر به فلسطين.

وقالت المرور في بيان مقتضب: "يتوجب على مستخدمي الطريق السير بحذر مع إبقاء إضاءة المصابيح من أجل الرؤية وكذلك تفقد عمل المساحات وعدم السرعة".

وكانت الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد اليوم أمطارًا على أقصى شمال فلسطين المحتلة تمتد خلال ساعات بعد الظهر والمساء لمناطق شمال الضفة الغربية وليلاً نحو الوسط.

فيما يتوقع هطول أمطار بعضها غزير على المناطق الشمالية والوسطى يومي الخميس والجمعة، فيما أن الفرصة الأفضل للأمطار في مناطق جنوب فلسطين وقطاع غزة ستكون في الفترة بين مساء الخميس حتى مساء السبت.

وحذرت من السيول حيثما حلت القطرات المطرية العنيفة والتي لا يعلم مكانها إلا الله، مشيرة إلى وجود فرصة لتشكل منخفض آخر وسط أو نهاية الأسبوع المقبل.

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