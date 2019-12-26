وصول أدوية لمرضى "التليف الكيسي" في مستشفى الرنتيسي

غزة- الرأي:

تبرعت مؤسسة إغاثة اطفال فلسطين بأدوية مرضى التليف الكيسى فى مستشفى الرنتيسي للأطفال والذى يصل عددهم الى 84 مريض ممن يتابعون في العيادة الخارجية.

وثمن مدير مستشفى الرنتيسي د.محمد أبو ندى، جهود المؤسسة في دعم القطاع الصحي بالمشاريع التطويرية والخدماتية، الى جانب ايفادها للوفود الطبية على مدار سنوات ولا زالت.

وأكد د. أبو ندى على أن دعم المؤسسة بالأدوية لمرضى التليف الكيسي يعتبر تخفيفا من معاناتهم خاصة في ظل الأدوية الشحيحة والتي لا تتوفر بشكل دائم.

ويأتي هذا التبرع في ظل أزمة الادوية المتجددة التي يعانيها القطاع الصحي بين الفينة والأخرى، وتشكل هاجس للمرضى في ظل الانقطاع المتكرر لبعض الأصناف الدوائية.