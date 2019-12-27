وزارة شؤون المرأة تكرم أصحاب المبادرات الإعلامية

غزة- الرأي

كرمت وزارة شؤون المرأة أصحاب المبادرات الشبابية الاعلامية المنفذة بدعم ورعاية الوزارة.

جاء ذلك، خلال حفل نظمته امس الخميس، في مطعم اوريجانو بمدينة غزة بحضور أ. أميرة هارون الوكيل المساعد لوزارة شؤون المرأة وأ. اعتدال قنيطة مديرة العلاقات العامة والإعلام وأصحاب المبادرات الشبابية الإعلامية التي تم تنفيذها ضمن حملة 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة .

وأكدت قنيطة ان المبادرات الشبابية الإعلامية سلطت الضوء على تعزيز الوعي بقضايا العنف التي تعاني منها المرأة الفلسطينية

وبينت ان الوزارة ستستمر في دعم هذه المبادرات للوصول إلى واقع ومجتمع صحي يمنح المرأة حقوقها مثل حقها في حضانة أطفالها وحقها العيش بأمان وكرامة

يشار الى ان المبادرات التي تم تنفيذها هذا العام هي

مبادرة " غالية_علينا " والتي تهدف إلى لفت الأنظار لقضية العنف ضد المرأة.

مبادرة "زهرة" والتي تهدف إلى المساهمة في تغيير النظرة النمطية للمرأة والعادات المجتمعية التي تساهم في زيادة العنف ضد المرأة.

مبادرة "١٥_لأمي" والتي تهدف إلى حشد الجهود للمساهمة في رفع سن حضانة المرأة الحاضنة لأبنائها إلى 15 عام.

كما شكرت م. مروة الشيخ خليل مديرة دائرة المشاريع الشابات والشباب اصحاب هذه المبادرات على جهودهم في التعاون مع الوزارة.