حماية المستهلك تنظم جولات يومية على المحلات التجارية والاسواق برفح

غزة- الرأي

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة لحماية المستهلك بمحافظة رفح بالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة شرطة البلدية ومباحث التموين، جولات ميدانية على المحلات التجارية والأسواق بالمحافظة ، وذلك ضمن الاعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة لها لحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامتة .

وتم خلال الجولة اعدام 30 دجاجة غير صالحة للاستخدام الادمي بسبب المرض، وتأتي هذه الجولات للمراقبة والتفتيش على السلع والمنتجات داخل الأسواق والمحلات التجارية من اجل حماية المستهلك وضمان حصوله على منتج امن وصحي.