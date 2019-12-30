الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة بينهم طفلان

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 13 مواطنا خلال مداهمات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان من بلدة عنبتا شرق طولكرم وهم: معاذ أبوعسل، وأحمد أبوعسل، وأحمد شحادة، ويوسف نصار وأنس ايثار.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت داهمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت 4 شبان بينهم طفلان، وهم: علي وليد جوابرة (19 عاما)، ومحمد نايف البدوي (22 عاما)، والطفلين رشدي سليم رشدي أولاد عيسى (16 عاما)، وعمر زهدي محفوظ (16 عاما) بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من رام الله والبيرة، وهما: يحيى رمانة، وزيد أبو كويك، وعبد المعطي كرم الريماوي (18 عاما)، ونابغ يحيى الريماوي (19 عاما).