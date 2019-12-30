زراعة غزة متفائلة بارتفاع منسوب الأمطار قبل وداع الشتاء!

غزة-الرأي - آلاء النمر

"فصلا شتويا غزيرا"، هكذا كانت توقعات وزارة الزراعة بداية الموسم مع بدء المنخفض المداري مطلع شهر أكتوبر، ما عكس البشريات على وجوه المزارعين وأشاح لهم ببشريات فارقة لمزروعات وفيرة في عام مقبل، إلا أن الفصل رهينة لمنسوب المياه.

فارقا شاسعا بين عام مضى وعام لا زال ينتصفه فصل الشتاء، بين نسبة الأمطار الهاطلة عام 2018 والتي وصلت إلى 40% ونسبة الأمطار الحالية حتى هذه اللحظة والتي وصلت إلى 28%، وانعكاسها على القطاع الزراعي والمنتجات الزراعية التي تركن لمنسوب المياه الهاطلة في فصل الشتاء.

الجدير بذكره أن عدد أيام الهطول وصلت لاثني عشر يوماً، وبلغت النسبة المئوية للهطول 28.7% ملم تقريبا من المعدل العام لكافة المحافظات، ومتوسط الهطول لكافة المناطق 105.7 ملم، ومتوسط الهطول لهذا اليوم 44.7 ملم وكمية المياه التي هطلت على كافة المحافظات الجنوبية 31.6 مليون متر مكعب.

الناطق باسم وزارة الزراعة أدهم البسيوني قال إن وزارته وقطاع المزارعين لا زالوا متفائلين بسقوط أمطار وفيرة في الأشهر المتبقية لفصل الشتاء، لافتاً إلى انخفاض المنسوب المتوقع بشكل غير نهائي وغير حاسم.

وقال البسيوني انه من المبكر الحديث عن تقييم نهائي لموسم الامطار على قلتها وانخفاض منسوب هطولها، لافتاً إلى أن المرحلة مهيأة لسقوط أمطار تفي بحاجة المزارعين.

وأكد البسيوني على أن المنتجات الزراعية متوفرة في السوق وفي متناول المواطنين بوفرة، لكن ارتفاعاً طفيفا طرأ على أسعار بعض المنتجات نظرا لتغير درجات الحرارة، أكثرهما ارتفاعا هما منتجين "البندورة والخيار".

الأمطار القليلة ترهق المزارع، ففي كثرتها قتل لفيروسات الهواء التي تغزو المزروعات، وتقضي على ملوحة التربة وتعيد للأرض الزراعية خصوبتها.

وفي لفتة أخرى لها علاقة بمنتجات فصل الشتاء، فقد دعمت وزارة الزراعة استحداث مزروعات جديدة تلبية لرغبات المواطنين ونزولا لحاجة السوق، ومواكبة لمزروعات عالمية في دول مجاورة وأخرى بعيدة.

وضرب بسيوني مثلا على استحداث زراعة "البطاطا الشبسي وبطاطا المائدة" التي نجحت زراعتها وتسويقها في آن واحد، وهي منتج زراعي جديد زرع في أراضي قطاع غزة وسجل نجاحه.

وقال أدهم البسيوني ان وزارة الزراعة في دعمها للمنتجات الزراعية الجديدة تؤكد على الحفاظ الطرق النمطية القديمة، ونهج نمط روتيني جديد في آن واحد، بهدف التطوير والحداثة والموائمة للقطاع الزراعي وتلبية الحاجات والرغبات.

الجدير بذكره أن وزارة الزراعة الفلسطينية أفادت، أن نسبة الأمطار التي هطلت على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، بلغ متوسط هطولها 28،7 ملم بكمية 31مليون متر مكعب، كما وصلت عدد ايام الهطول لهذا الموسم 12يوم، وقد كانت أعلى نسبة هطول في منطقتي بيت حانون وجباليا حيث بلغت 78 ملم.

وجددت وزارة الزراعة دعوتها لوسائل الإعلام والباحثين والمعنيين، إلى استقاء معلوماتهم عن كميات الأمطار من مصادرها الرسمية الموقع الالكتروني للوزارة، منوهة إلى أن أجهزة قياس الأمطار التابعة لها منتشرة في جميع مناطق قطاع غزة