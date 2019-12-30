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الشباب والرياضة تختتم بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم

30 كانون أول / ديسمبر 2019 01:44

الشباب والرياضة تختتم بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم
الشباب والرياضة تختتم بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بطولة المؤسسات والمراكز الشبابية , لخماسيات كرة القدم  والتي أقيمت فعالياتها على صالة سعد صايل بمدينة غزة , بحضور أ . أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة , وأ . جمال العقيلي مدير عام الشباب , وأ . أشرف أبو دية مدير مكتب منظمة فور شباب العالمية فرع فلسطين راعية البطولة .
وشهد الدور نصف نهائي من البطولة فوز فريق حضارة على مركز مهارات بركلات الترجيح " 3 _ 2 " بعد التعادل السلبي بينهما , وفي اللقاء الآخر صعد فريق الجسد الواحد للنهائي بعد الفوز على مركز القيادة بنتيجة " 3_2 " .
وفي المباراة النهائية تمكن فريق مركز حضارة من الفوز والتتويج بلقب البطولة بعد فوزه على فريق الجسد الواحد بهدفين مقابل هدف , ليدون اسمه كأول بطلٍ لبطولة المؤسسات والمراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم في نسختها الأولى .

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