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الداخلية تنشر تنويهاً بشأن عمل معبر رفح غداً الثلاثاء

30 كانون أول / ديسمبر 2019 04:06

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غزة- الرأي:

نشرت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة تنويهاً للأهالي بشأن عمل معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت الهيئة في إنه نظراً لتعذر وصول الفوج الأول من معتمري قطاع غزة اليوم الاثنين، فقد تقرر أن يُخصص عمل المعبر يوم غد الثلاثاء لوصول فوج المعتمرين فقط.

وتبلغ تسعيرة رحلة العمرة حسب لجنة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف لهذا العام، 890 دينارًا وتشمل كامل التكاليف، حتى بداية شهر شعبان المقبل.

يذكر أن رحلات العمرة لسكان قطاع غزة توقفت عام 2014 بسبب الوضع الأمني في سيناء، بحسب السلطات المصرية، الأمر الذي عرض أصحاب شركات الحج والعمرة إلى خسائر كبيرة وعدد منها اضطر لإغلاق أبوبها، وحرم آلاف الغزيين من أداء هذه المناسك.

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