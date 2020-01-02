المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر الماضي اليوم الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.
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02 كانون ثاني / يناير 2020 10:06
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر الماضي اليوم الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.
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