المالية: صرف رواتب المتقاعدين اليوم

غزة - الرأي

أعلنت وزارة المالية عن صرف رواتب المتقاعدين عن شهر ديسمبر الماضي اليوم الخميس.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد والبنك الوطني والانتاج.