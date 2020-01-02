الصحة: حملة لصيانة كراسي الأسنان في العيادات الحكومية

غزة- الرأي:

شرعت وزارة الصحة بإطلاق مشروع صيانة كراسي الأسنان في العيادات الحكومية، إدراكاً منها بأهمية التجهيزات الطبية وأثرها على تقديم خدمات طب الأسنان ودعم قطاعاتها بالأجهزة المتاحة وصيانتها بصورة دورية ومستمرة.

وأوضح مدير دائرة طب الفم والأسنان في وزارة الصحة د. أشرف شراب، أن الوزارة شرعت بتنفيذ صيانة لكافة كراسي الأسنان وملحقاتها في مراكز الرعاية الاولية لوزارة الصحة بشكل تدريجي حيث تم الابتداء بصيانه كرسي الاسنان الخاص بعيادة الشيخ رضوان كخطوة أولى وذلك نظرا لقدمه واستخدامه على مدار 20 سنه متواصلة.

وبين شراب أن تطبيق الوزارة لهذه المبادرة كان من أجل تحسين خدمات رعاية الأسنان المقدمة للمرضى في ظل الظروف المادية الصعبة لهم، الى جانب قلة عدد المتبرعين للمشاريع المتعلقة بصيانة كراسي الاسنان وتوفير قطع الغيار المعطلة واقتصار المشاريع على توفير المواد الخاصة بعلاج الأسنان.

وأكد أن دائرة طب الفم والاسنان في مراكز الرعاية الاولية في قطاع غزة تقدم خدماتها الى (20) ألف مواطن شهرياً من ضمنهم (8500) طفل يتم علاجهم وتوفير خدمات الرعاية السنية لهم من قلع أسنان أو حشوات أطفال وغيرها.

وأوضح أن الدائرة تشمل على قسمي لجراحة الفم والاسنان أحدهما موجود في مركز شهداء الرمال والآخر في مركز شهداء خانيونس، حيث يتم فيهما إجراء العمليات السنية الصغرى والتي تبلغ ما يقارب 400 عملية جراحية شهرية والتي بدورها تخفف الضغط على جراحة الوجه والفكين في المستشفيات.