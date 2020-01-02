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الزراعة: جولة تفقدية على مشاتل تطعيم الخضار في شمال غزة

02 كانون ثاني / يناير 2020 03:44

غزة- الرأي:

نظمت مديرية زراعة شمال غزة جولة تفقدية على مشاتل تطعيم الخضار في محافظة شمال غزة، وذلك في إطار المتابعة الدورية والتعاون المشترك بين المديرية والمشاتل بهدف النهوض بالقطاع الزراعي.

وقالت وحدة الإعلام في الوزارة اليوم الخميس، أنه الجولة هدفت لضرورة التزام أصحاب المشاتل بقواعد ومواصفات العمل النموذجية في مشاتل التطعيم والتي تضمن الجودة والتميز في النباتات المنتجة.

وأعرب مدير زراعة الشمال أدهم البسيوني عن أمله ان يكون الموسم ناجحا ومثمراً، داعيا أصحاب المشاتل بالالتزام بالطرق والمواصفات التي من شانها تحسين جودة الانتاج وبيئة الإنتاج.

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