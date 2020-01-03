المستشفى الجزائري يُقدّم أكثر من 4 آلاف خدمة خلال ديسمبر

غزة- الرأي

قدَّمت الطواقم الطبية في المستشفى الجزائري التابع لمديرية الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة 4 ألف و996 خدمةً طبيةً خلال شهر ديسمبر.

وأوضحت إحصائية صادرة عن المستشفى الجزائري أن قسم العلاج الطبيعي قدم "717" خدمة وعيادة الاسنان "450" خدمة و"1150" استمارات الأقسام الداخلية وقدم قسم المختبر "1166" خدمة وقسم الاشعة "794" خدمة وقسم البصريات "407" فيما تم تقديم "413" وصفة طبية.

من جانبه، أكد مدير المستشفى الجزائري، العقيد وائل شقفة أن الأطقم الطبية في المستشفى استقبلت 4 آلاف و927 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأشار إلى أن قسم الأطفال استقبل "474 "حالة، ومبيت أطفال"106" حالة، وعيادات الجراحة "947" حالة وعيادة النساء والولادة "421" حالة وقسم الاستقبال "1518" وعيادات الباطنة "920" حالة وقسم العيون "174" وحالات أخرى "337 حالة وتم اجراء "30 " عملية جراحية.

ولفت إلى أن الحالات التي استقبلها المستشفى تنوعت بين "مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.