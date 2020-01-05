التنمية الاجتماعية تناقش دليل إجراءات العمل بمؤسسة بيت الأمان

غزة- الرأي

عقدت دائرة الإشراف المهني بالإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل في وزارة التنمية الاجتماعية، ورشة عمل لمناقشة دليل الإجراءات الخاص بمؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء المعنفات.

وحضر اللقاء د. محمد مصباح العرعير مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل و أ. منير البساينة، أ. فادي صالح، أ. محمد السلطي، وأ. باسل عابد من دائرة الإشراف المهني، وأ. هنادي سكيك مدير مؤسسة بيت الأمان وجميع العاملات في المؤسسة، بالإضافة لفريق الرقابة بالوزارة ممثل بالأستاذ مازن اسليم، والأستاذة منار زعرب.

بدوره افتتح د. محمد العرعير مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل اللقاء ورحّب بالحضور، وأثنى على الجهود المبذولة من قِبلهم لإنجاح العمل في مؤسسة بيت الأمان، كما وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق مستويات أعلى من الإنجاز، وأوضح أنه خلال هذا اللقاء سيتم تقييم دليل الإجراءات والوقوف على التعديلات اللازمة لتحقيق الجودة في العمل المؤسسي وتحقيق مصلحة العمل سواءً فيما يتعلق بالموظفات أو بنزيلات بيت الأمان.



وقام محمد السلطي بعرض دليل الإجراءات ومراجعة محتوياته وأخذ التغذية الراجعة من الموظفات حول المواطن التي بحاجة إلى تعديل وإثراء، حيث دار نقاش مهني بين طاقم العاملات وطاقم دائرة الإشراف المهني حول الفئة المستهدفة وكذلك الخدمات المقدمة ببيت الأمان، ومسؤوليات ومهام العاملات في بيت الأمان، حيث تم التأكيد على مسؤوليات ومهام عمل الأخصائية الاجتماعية والاخصائية النفسية، ومدير الحالة، وكافة المسميات المتاحة داخل المؤسسة.



وتم عرض نماذج العمل الخاصة بمؤسسة بيت الأمان حيث قام الأستاذ فادي صالح بعرض نموذج لملف حالة داخل المؤسسة ومراجعة النماذج المستخدمة في الملف، وبيان نقاط القوة والضعف داخل الملف، حيث تم الاتفاق على إجراء تعديلات على بعض النماذج وإجراء إضافات ودمج لنماذج أخرى، من أجل تسهيل إجراءات العمل واكتمال البيانات المطلوب وجودها داخل الملف.



وفي النهاية ثمّنت هنادي سكيك مدير مؤسسة بيت الأمان دور الإشراف المهني في تنظيم العمل داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأكدت على ضرورة العمل وفق ما جاء في دليل إجراءات العمل الخاص ببيت الأمان لما له من أهمية في تنظيم وترتيب ملفات الحالات داخل المؤسسة، بالإضافة إلى تحديد المهام والمسؤوليات المنوطة بكل موظف داخل المؤسسة.