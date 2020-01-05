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"الصحة" تشرع بحملة تطعيم للأطفال ضد مرض الحصبة

05 كانون ثاني / يناير 2020 09:07

غزة - الرأي

شرعت وزارة الصحة، اليوم الأحد، بحملة تطعيم ضد مرض الحصبة للأطفال من عمر 6 شهور إلى عام في كافة مراكز الرعاية الأولية التابعة للوزارة، والمراكز الصحية التابعة لوكالة الغوث "الأونروا"، المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وقال نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية للصحة العامة د. مجدي ضهير، إنه سيتم تقسيم الأطفال خلال الحملة حسب فئاتهم العمرية تفادياً للازدحام، فالأطفال مواليد شهر 5و6 يوم الأحد المقبل، ويوم الاثنين للأطفال مواليد شهر 3و4، ويوم الثلاثاء إجازة رسمية، واستئناف التطعيم يوم الأربعاء ليشمل الاطفال مواليد شهر 2 بالإضافة الى المتأخرين من الأيام السابقة، ويوم الخميس للأطفال مواليد شهر1.

وطالب ضهير كافة المواطنين بضرورة اصطحاب أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم من 6 شهور إلى سنة، والتوجه بهم إلى أقرب مركز صحي لضمان تطعيمهم في هذه الحملة، مؤكداً على أهمية التطعيم بالنسبة للأطفال مع ضرورة احضار الأهل كتيب الطفل الخاص بالتطعيم لتوثيق التطعيم عليه.

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