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رئيس المتابعة الحكومية يطلع على سير عمل "الإعلامي الحكومي"

05 كانون ثاني / يناير 2020 05:19

غزة- الرأي:

قال رئيس المتابعة الحكومية في غزة د. محمد عوض إن زيارته لوزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي-جاءت في وقتها في إطار الاطلاع عن كثب على سير العمل في أعلى دائرة إعلامية حكومية، وكيفية إعادة الترابط وتكامل الأدوار بين هذه المؤسسة وباقي المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارات الحكومية في قطاع غزة.

وثمن عوض في مقابلة خاصة مع "الرأي" مساء اليوم، الدور الفاعل والمهم الذي لعبه المكتب الإعلامي وشبكة الرأي الفلسطينية خلال سنوات العمل السابقة، وجهود الطاقم العامل، تحت إشراف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وأكد عوض على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف الدوائر الإعلامية في الوزارات الحكومية، وتضافر الجهود بينها، في سبيل تسويق الفكرة الحكومية، وإنجازاتها في المجتمع، وخدمة الوطن والمواطن ككل، وصولا لتحرير الأرض من الاحتلال.

ووعد رئيس المتابعة الحكومية ببذل كل جهد ممكن للتخفيف عن الموظف إدارياً ومالياً، خاصة بعد سلسلة من القرارات والخطوات السابقة، والتي هدفت لدعم صمود الموظفين بكافة فئاتهم، واستمرارهم في تقديم الخدمة الحكومية للمواطن بالشكل المطلوب.

من جهته رحب رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف بزيارة رئيس المتابعة الحكومية لوزارة الإعلام وشبكة الرأي، مثمناً الدور البارز الذي قامه به د. عوض منذ استلامه منصبه، وتنظيم العمل الحكومي في كافة الوزارات.

وأوضح معروف أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتوانى البحث عن كافة الحلول لدعم الموظف الحكومي، خاصة ما يتعلق بتوسيع دائرة الاستفادة من المستحقات المالية، وزيادة نسبة الراتب الشهري لآلاف الموظفين.

يشار الى أن وزارة الإعلام - المكتب الإعلامي الحكومي، نظم الثلاثاء الماضي، حفل "يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني" لتكريم المصورين والصحفيين العاملين في الميدان.

وشهد الحفل الذي أقيم في فندق الشاليهات غرب مدينة غزة، حضور عدد كبيرة من الصحفيين والشخصيات الاعتبارية والحكومية ووجهاء المجتمع المدني، حيث تم تكريم نحو 340 صحفي  عاملين في المؤسسات الصحفية بغزة.

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