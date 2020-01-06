الاحتلال يعتقل 15 موطناً خلال مداهمات في الضفة

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من الموطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب الجامعي نضال غنايم، من حي أم الشرايط في مدينة البيرة، والشاب محمود عباس من مخيم الأمعري برام الله، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات دارت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في الحي خلال عملية الاقتحام.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الشابين نضال شاكر رضوان (19 عاما)، وياسين عماد شبيطة (17 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، في بلدة عزون، شرق قلقيلية.

ومن مدينة القدس اعتقل الاحتلال أنور سامي عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، وآدم محمود، وصالح أبو عصب، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها في بلدة العيسوية، شمال شرق القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال، منزل المواطن حافظ العجلوني في بلدة العيزرية، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

كذلك اعتقل الاحتلال، ستة مواطنين من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت: راضي صلاح طقاطقة (17 عاما)، وعامر خالد طقاطقة (17 عاما)، ومجاهد يوسف طقاطقة (16 عاما)، ومحمود احمد طقاطقة (19 عاما)، وماجد صلاح طقاطقة (21 عاما)، ومحمد خالد ثوابتة (23 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.