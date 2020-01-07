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آلية السفر عبر معبـر رفح يوم غدٍ الأربعاء

07 كانون ثاني / يناير 2020 03:58

9999019057
9999019057

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الأربعاء 8 يناير، سيكون للحافلتين الثانية عشرة والثالثة عشر من كشف (25-12)، بالإضافة إلى الحافلتين الأولى (جوازات مصرية)، والثانية حتى الرقم (101) من الكشف الجديد المرفق أدناه.

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

لمطالعة الكشف اضغط هناhttps://drive.google.com/file/d/1VUpgy9tfizD_PhChIP5hD5RiNtUvcBYz/view?fbclid=IwAR0mBUD1YP5p_ieaXaLJXW4XSk6uTqvOq5GZJPR2Y3i1j61a8r0QCdTemxk

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