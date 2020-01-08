الاحتلال يعتقل 4 مواطنين بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 4 مواطنين من الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: محمد محسن وجواد النوافلة بعد مداهمة منزليهما في بلدة أبو ديس شرق القدس.

وقالت المصادر، إن القوات اعتقلت أمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا باسل محمد شلش مسالمة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اذنا غرب الخليل وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها عزيز موسى طميزي، وطارق محمد طميزي.

وذكرت أن القوات اعتقلت الشاب محمد أحمد ديرية (19 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم .