الأوقاف: بدء تنفيذ 3 مشاريع استثمارية ستوفر نحو 200 فرصة عمل

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الأوقاف والشئون الدينية عن بدء تنفيذ ثلاث مشاريع استثمارية في مدينة غزة، ستوفر نحو 200 فرصة عمل دائمة في المجالين الزراعي والتجاري.

وقال مدير عام مؤسسة تنمية أموال الوقف بالأوقاف علام غباين: "بدأنا بتنفيذ ثلاث مشاريع استثمارية في مدينة غزة، اثنين منها بالشراكة مع مستثمرين بنظام BOT (الإنشاء، والإدارة والتحويل)".

وأضاف: "أما المشروع الثالث جاري تجهيز وثائق العطاء من قبل المكتب الهندسي لتنفيذه خلال العام الحالي بالاستثمار المباشر من قبل الوزارة".

ونوه مدير عام المؤسسة إلى أنه حسب الخطة الموضوعة ستوفر المشاريع الثلاثة زيادة في إيرادات الوزارة بنسبة 30% سنويًا، مؤكدًا أن الوزارة بالفعل بدأت بتحقيق زيادة في الإيرادات بنسبة 10% من مشروع واحد خلال نهاية العام الماضي 2019م.

وأشار إلى أن هذه النسبة ستزيد كما هو مخطط إلى 30% خلال العام الحالي 2020م وستوفر ما يزيد عن 200 فرصة عمل دائمة في المجالين الزراعي والتجاري من المشاريع الثلاثة.