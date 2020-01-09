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الاقتصاد لـ"الرأي": لا يوجد أزمة غاز وسنحاسب المحتكرين

09 كانون ثاني / يناير 2020 03:35

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غزة- الرأي:

قالت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة إنه لا وجود لأزمة غاز كما يُروج البعض، وستتم محاسبة المحتكرين وفق المقتضى القانوني.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح موسى في تصريح لـ"الرأي" الخميس، أن كافة محطات التعبئة يوجد بها غاز، وجرى البيع بنفس السعر المُعلن.

وأضاف "طواقم الوزارة اطلعت على عمل المحطات وتتابع حركة السوق بدقة، وستحاسب كل من يبيع بأغلى من مبلغ 54 شيقل، للمستهلك كما حددت هيئة البترول".

ونوه إلى أنهم على استعداد تمام للتعامل مع أي شكوى يتقدم بها المواطنون حول محطة تتدعي عدم وجود غاز لديها أو تبيع بسعر مرتفع بهدف الاحتكار.

وطالب الأهالي بعدم الانجرار وراء الشائعات بشأن سلعة الغاز، والتعبئة وفق حاجتهم فقط، وليس بكميات كبيرة، مؤكداً أنهم بالمرصاد لكل من يتجرأ على مخالفة القانون.

 

 

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