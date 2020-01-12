بلدية خان يونس تنفيذ أعمال صيانة لشوارع المدينة

خان يونس- الرأي



نفذ فريق الصيانة التابع لدائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، أعمال صيانة مختلفة لعدد من شوارع المدينة التي يوجد بها اهتراءات في القشرة الإسفلتية أو هبوط في بلاط الإنترلوك، وكذلك صيانة لبعض مناهل الصرف الصحي وأحجار الجبهه.

وتأتي تلك الجهود ضمن الأعمال الميدانية ومتابعة ملاحظات المواطنين الواردة عبر تطبيق مدينتي للأجهزة الحديثة وبرنامج المراسلات الداخلية وملاحظات الفرق الميدانية التي يتم تسجيلها والعمل على حلها تباعاً وفق الإمكانيات المتاحة.

وشملت الأعمال صيانة بلاط الإنترلوك وتفريغ بعض أجزاء من الأسفلت وعمل ما يلزم بشأنها إلى جانب إصلاح أغطية مناهل الصرف الصحي.

