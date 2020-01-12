تعليم الوسطى تنفذ يوماً تدريبياً للجان الطوارئ المدرسية على الإخلاء الأمن

الوسطى- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ الفرعية بمديرية الوسطى، في إطار التعاون المشترك بين مديرية تعليم الوسطى و الدفاع المدني، يوماً تدريبياً حول إعداد خطة الإخلاء الآمن في وقت الطوارئ و الإطفاء وذلك بمدرسة رودلف فالتر الأساسية المشتركة، و حضر افتتاح اليوم كل من المدير الإداري و رئيس لجنة الطوارئ الفرعية ناصر السدودي، ومسئول التدريب في الدفاع المدني النقيب محمد جروان و النقيب خليل سعيفان و بحضور و رئيس قسم العلاقات العامة منسق اللجنة أحمد دلول و أعضاء لجنة الطوارئ محمود العزازي و محمد بشير و رأفت جبر و مديرة مدرسة رودلف فالتر المشتركة فاطمة البطنيجي و بمشاركة أكثر من 40 عضواً من أعضاء لجان الطوارئ المدرسية.

وفي كلمته قال السدودي: أن هذا اليوم التدريبي يأتي في إطار خطة لجنة الطوارئ الفرعية و التي أطلقتها منذ بداية العام الدراسي في تأهيل و تدريب اللجان الفرعية في المدارس على الاستعداد الأمثل في حالة الطوارئ، مثمناً الدور التكاملي و الكبير بين مديرية التعليم و الدفاع المدني في تأهيل اللجان المدرسية.

و أضاف المدير الإداري بأن هذا اليوم التدريبي هو بمثابة انطلاق لفعاليات الفصل الدراسي الثاني و الذي سيتم تأهيل المدارس التي تم تدريبها على وضع خطة الإخلاء الآمن لكل مدرسة و كيفية التطبيق العملي لها.

و أوضح السدودي الهدف من اليوم التدريبي هو تأهيل و تدريب اللجان الفرعية في المدارس، و تعزيز الوعي لدى المدارس بأهمية الإلمام بأسس وقواعد عمليات الدفاع المدني، لا سيما في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال الصهيوني المتواصلة والحصار.

من جانبه شكر النقيب جروان مديرية الوسطى على التعاون المثمر وقال : أن هذا اليوم التدريبي سيكون من جانبين النظري و الذي يتعرف فيه المشاركون على الإطفاء بشكل نظري و عملي و الذي يهدف لرفع حالة الرهبة بين المشارك و الخطر الذي قد يقع فيه.

و تخلل اليوم التدريبي تدريب المشاركين على إعداد خطة الإخلاء الآمن السليم بشكل نظري من خلال عضو اللجنة محمود العزازي و التدريب على الإطفاء النظري و العملي من خلال النقيبين محمد جروان و هشام سعيفان