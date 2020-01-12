بلدية غزة تقضي على آبار المياه المالحة

غزة-الرأي - آلاء النمر

خمس سنوات على عمر المخططات الورقية التي وضعتها بلدية غزة في إطار تحسين مياه الاستهلاك اليومي المتوفرة في آبار عدة موزعة على مناطق مختلفة من محافظات القطاع، إلا أن الظروف العامة المسيطرة على ملاحقة الأزمات المتزامنة مع انقطاع التيار الكهربائي ومحدودية توفر لوازم الإصلاحات العامة بفعل الحصار أرجأت تنفيذها إلى هذه المرحلة.

عدد من المشاريع التي بدأت ترى النور كبادرة أمل لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني الذي صبر على استهلاك المياه المالحة، وسيبدأ في المراحل المقبلة باستهلاك المياه النظيفة الصالحة للاستخدام الآدمي على مدار اليوم، وكذلك تصلح لسقيا الأراضي الزراعية وسقاية الحيوانات.

مستشار مدير عام المياه والصرف الصحي ماهر سالم قال لـ"الرأي" إن بلدية غزة بدأت بتنفيذ إيقاف آبار المياه المالحة كخطوة عملية في تحسين المياه الواردة إلى البيوت والتي تغذي عدد من المناطق الشمالية الغربية من القطاع والمتمثلة بمنطقة الشيخ رضوان ومنطقة عمر المختار ومحيطها.

وأوضح المهندس سالم أن مشروع إقامة محطة تحلية جديدة سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة، والذي سيقضي على ملوحة المياه قطعيا، مبشراً بمستقبل مياه يوازي المواصفات العالمية للمياه.

الجدير بذكره أن بلدية غزة أوقفت بئرين مياه يغذيان حي الشيخ رضوان عن العمل نظراً لملوحتهما حفاظاً على الخزان الجوفي من امتداد نسبة الملوحة باتجاه شرق المدينة وضمن الجهود التي تبذلها البلدية لتحسين نوعية المياه التي تضخ لبيوت المواطنين.

وذكرت البلدية أنه تم إيقاف بئر الشيخ رضوان رقم 8 وبئر الشيخ رضوان رقم 14 نظراً لارتفاع نسبة الملوحة في المياه المستخرجة من البئرين واللذان يغذيان بلوك 66 وجزء من بلوك 65 في حي الشيخ رضوان، وجزء من منطقة النصر الشرقي والذي يحد مستشفى الرنتيسي من جهة الشرق وكذلك المنطقة الواقعة أسفل بئر الشيخ رضوان.

وأوضحت البلدية أنه تم أيضاً تقليل إنتاج بئر كمال ناصر المغذي لتلك المناطق لمنع ازدياد نسبة الملوحة في المياه المستخرجة منه، وتم تغذية تلك المناطق التي تغذيها تلك الآبار بمياه أقل ملوحة من مناطق قريبة من المكان.

وأهابت البلدية بسكان تلك المناطق بضرورة ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف في استعمالها، ومراعاة جدول توزيع المياه وأوقات وصول المياه لبيوتهم حفاظاً على استمرار ضخ المياه لبيوتهم بكميات كافية .

ودعت البلدية المواطنين في كافة مناطق المدينة لوضع خزانات مياه أرضية تكفي لحاجة منازلهم خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد انقطاعاً في التيار الكهربائي لساعات طويلة .