حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدداً من الموطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عميد العزة (27 عاما) من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وأحمد خضر مسالمة (27 عاما) من بلدة الدوحة، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد فهيم عودة (28 عاما)، بعد اقتحام منزله وتفتيشه في بلدة حبلة جنوب قلقيلية.

كذلك قام الاحتلال باعتقال المواطن عبد المجيد حسن، شقيق الأسيرة شذى حسن من دير السودان غرب رام الله، وعدي الخطيب من بلعين غرب المدينة.

أيضاً قام الاحتلال باعتقال المواطن عماد خالد ياسين من عصيرة القبلية قرب نابلس، وفهد ياسين من طولكرم، إضافة لاعتقال حمودة محمد زعاقيق، والفتى كريم عبد الرحمن عرار من بيت أمر شمال الخليل.