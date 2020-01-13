إرشادات للسائقين وأولياء الطلبة عشية فصل دراسي جديد

غزة – الرأي:

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في قطاع غزة عدة إرشادات للسائقين وأولياء أمور الطلبة عشية بدء الفصل الدراسي الثاني غداً الثلاثاء.

وقالت المرور في بيان لها، إنها تتقدم بالتهنئة القلبية الحارة من الطلاب بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، مؤكدة ضرورة الالتزام ببعض الأمور والنصائح.

ودعت السائقين إلى الانتباه الجيد عند صعود أو نزول الطلاب من المركبة، وتنزيل الطلاب من الباب الأيمن للمركبة بجانب الرصيف، وعدم مغادرة مكان تنزيل الطلاب إلا بعد التأكد جيداً أنهم في أمان.

وأضافت "أخي سائق باصات الرياض عليك الانتباه جيداً عند تحميل أو تنزيل الطلاب والنظر إلى المرآة خوفاً من تواجد الطالب خلف المركبة، وخفف سرعتك عند مرورك بجانب روضة أو مدرسة تجنباً لمفاجآت لعب الطلاب".

وخاطبت أولياء الأمور بالقول: "لا بد من التنويه لأبنائكم بضرورة الحذر أثناء قطع الطريق والدخول والخروج من المدراس، وعند تسجيل طفلكم في حافلات نقل الطلاب لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الحمولة المسموح بها حفاظاً على سلامة طفلك".