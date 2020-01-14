التعليم تنشر أسماء الطلبة المقبولين لمنحة الجزائر

غزة – الرأي:

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء أسماء الطلبة المقبولين لمنحة الجزائر ( الدفعة الثانية) 2019/2020.

ودعت الوزارة في بيان وصل "الرأي" اليوم، الطلبة للتوجه إلى مقر وزارة التربية والتعليم العالي بغزة -دائرة المنح والبعثات -لتسليم جوازات السفر لتفيزها.

وطالبت بضرورة اصطحاب الأوراق والوثائق التالية معهم عند السفر إلى الجزائر وهي:

شهادة الثانوية العامة (الكرتونة) النسخة الاصلية مصدقة من وزارة الخارجية (رام الله)

كشف علامات الثانوية العامة نسخة اصلية مصدقة من وزارة الخارجية (رام الله)

شهادة ميلاد نسخة اصلية مصدقة من وزارة الخارجية (رام الله)

صور شخصية عدد (8)

جواز سفر ساري المفعول



وذكرت أن الطلبة المقبولين هم:

1. انس فخري عطية سمعان طب أسنان

2. إيمان ماهر احمد بدوان طب أسنان

3. أمير نائل فتحي ديب صيدلة

4. محمد جمال خليل ابو ظريفه علوم وتكنولوجيا

5. عبد الرحمن محمد يوسف حسن علوم إنسانية

6. محمد ماهر محمد النجار حقوق

7. خليل محمد خليل البهتيتي علوم سياسية

8. ياسر بشير عبد المجيد قديح علوم إنسانية

9. مصطفى عمار محمود الزعانين علوم إنسانية