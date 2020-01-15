الاقتصاد: توفير كميات من الرمال لصالح البلديات في الشمال

غزة- الرأي:

قامت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني وفي إطار التنسيق والتعاون المشترك مع كافة المؤسسات الحكومية، وبالتنسيق مع البلديات بتسوية الشوارع في محافظة الشمال.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للمصادر والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني عبد القادر بنات، على توفير كميات من الرمل والكركار لصالح البلديات في محافظة الشمال لأغراض تسوية وفتح الشوارع.

وأضاف بنات، أن الإدارة قامت بالعديد من الجولات الفنية والميدانية لمتابعة كافة الاعمال المتعلقة بالإدارة، وذلك في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية المصادر الطبيعية، إضافة للعديد من الزيارات للبلديات والمؤسسات في إطار التعاون بين المديرية والقطاعات المختلفة في الوطن، مؤكدا بأن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.