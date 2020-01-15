التعليم في غزة .. جهود ونجاحات مهمة بالرغم من الصعوبات

غزة- سامي جاد الله - الرأي:

مدارس ومختبرات جديدة:

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي 6 مدارس جديدة وهي مدرسة الشيماء بشمال غزة، ومدرستي سليمان الأغا، والصفوة بخان يونس، ومدرسة مسقط بشرق خانيونس، ومدرسة عبد الله الدحيان بغرب غزة، وثانوية الكويت برفح، كما شرعت بتنفيذ وتصميم والتحضير لبناء 38 مدرسة جديدة موزعة لخدمة جميع محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تقرير حول إنجازاتها خلال العام 2019 أنها جهزت 25 مختبر حاسوب و37 مختبر علوم، وأنتجت 1,983 درس تعليمي مصور لطلبة الثانوية العامة والعديد من الفيديوهات للمراجعة، وإعداد مواد إثرائية مساندة لمنهاج الثانوية العامة وتعميمها على الطلبة في جميع المباحث العلمية من خلال موقع روافد التعليمي، و بث برنامج مراجعة مباشرة خلال امتحانات الثانوية العامة بمتابعة تزيد عن 130,000 متابع من محافظات غزة والضفة، وإنتاج 1,267 حقيبة الكترونية، و4,740 خريطة تعليمية وإعداد الكتاب الاحصائي والعديد من الدراسات العلمية حول واقع التعليم وإعداد عشرات الأدلة والوسائل التعليمية.

أنشطة وفعاليات:

وفيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات فقد تم تنفيذ 632 درس توضيحي، و236 يوم دراسي، و350 معرض علمي وثقافي، وتنفيذ الآلاف من الأنشطة والفعاليات المدرسية وتنفيذ مؤتمر الترجمة من العربية وإليها .. اشكاليات وحلول، وتنظيم منتدى القانون الدولي الإنساني لطلبة الجامعات.

وفي مجال التدريب فقد تم عقد 43 دورة تدريبية في الإدارة والقيادة لعدد 3,041 من قيادات وموظفي الوزارة، وتدريب 5,055 معلماً، وتدريب 285 مشرفاً ومدير مدرسة، وتدريب 206 مرشداً في موضوعات تربوية متنوعة، وبخصوص التشغيل فقد تم عقد امتحان توظيف معلمين وتعيين 500 معلم/ة كما تم تشغيل مؤقت ل4,221 معلم/ة.

وحققت الوزارة العديد من الإنجازات في مجال رعاية الطلبة المبدعين والمتفوقين ونفذت العديد من المشاريع الخاصة بهم ومنها مشروع البحث العلمي بمشاركة 1,250 طالب/ة، وبرنامج قادة العالم الافتراضي بمشاركة3,700 طالب/ة، ونوادي اللغة الإنجليزية بمشاركة 280 طالب/ة، ومسابقة أصدقاء المختبر العلمي بمشاركة 1,200 طالب/ة ، وبرنامج الذكاء الاصطناعي بمشاركة 67 طالب/ة، ومسابقة تاج المعرفة بمشاركة 2,038 طالب/ة، و مشروع تمكين الطلائع الريادية بمشاركة 1,500 طالب/ة، والمسابقات الدينية والثقافية والفنية بمشاركة 20,000 طالب/ة، وتنفيذ5بطولات رياضية مركزية، وتشكيل البرلمان الطلابي المركزي بعد إجراء انتخابات مدرسية شاملة.

مبادرات ناجحة:

وفي مجال المبادرات فقد أطلقت الوزارة 4 مسابقات ضمن تطوير العملية التعليمية وتشجيع المعلمين والعاملين في القطاع التعليمي بمحافظات غزة على تقديم مبادرات تطور من العملية التعليم.

ومن هذه المسابقات مبادرتي 2020 حيث تم البدء الفعلي في تنفيذ 500 مبادرة نوعية في المدارس، وهناك مسابقة بنك الأفكار والتعلم الممتع ومسابقة القيم (الواجب نحو الله والوطن والآخرين والذات) وهناك مسابقة الاعتماد المدرسي الهادفة لتجويد العمل في المدارس وفق معايير الجودة والاعتماد المدرسي.

وفي مجال الامتحانات والمناهج فقد تم عقد 23 ورشة عمل تخصصية لتطوير وتقييم المناهج، كما تم تنظيم امتحانات الثانوية العامة بمشاركة 31,000 طالب /ة، والامتحان التطبيقي الشامل بمشاركة 3,059 طالب/ة.

خدمة الجمهور:

وأولت الوزارة أهمية لخدمة الجمهور، وفي هذا المجال فقد تم تصديق 36,000 شهادة ثانوية عامة، ومعادلة 800 شهادة مدرسية لطلبة قادمين من الخارج في مختلف المراحل الدراسية، وتصديق 26,000 شهادة تعليم عالي، وتوفير 495 منحة داخلية لخريجي الثانوية العامة و506 منحة خارجية في 20 دولة وترخيص 55 روضة و50 مركز تعليمي و8 مدارس خاصة و8 مراكز لمحو الأمية كما قامت الوزارة بتطوير الخدمة الالكترونية لأولياء الأمور، وإطلاق خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة والامتحان الشامل من المستحقات بشكل الكتروني وعقد العشرات من اللقاءات بين الوزارة والمدارس والجمهور المحلي.

رعاية وخدمة الطلبة:

وواصلت الوزارة تقديم الخدمات المتنوعة للطلبة فقد اعتمدت فصولاً دراسية داخل مستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي بمدينة غزة لتقدم الخدمة التعليمية والإرشادية والنفسية للطلبة الذين يمكثون في المستشفى نتيجة تعرضهم لأمراض معينة.

كما جرت متابعة قضايا 2,215 طالب/ة المتعلقة بالانتقال من المدارس الخاصة والوكالة، وتم الكشف الطبي لجميع طلبة الصفوف الأول والسابع والعاشر، وتطعيم كافة طلبة الصف التاسع ضد مرضي الدفتيريا والتيتانوس، وتوزيع 1,700 نظارة طبية لطلبة المدارس الذين يعانون من بعض المشاكل في النظر، وتوزيع 140 سماعة طبية للطلبة ذوي الإعاقة السمعية وإجراء فحص سمع ل20 ألف طالب/ة من الصف الأول الأساسي وتركيب سماعات للطلبة المحتاجين وإجراء فحص طبي في مجال (النمو والتطور) ل350 طفل/ة من رياض الأطفال الحكومية.

كما تم حسب التقرير توعية 22,000 طالب/ة و5,000 ولي أمر من المدارس الأساسية حول الاستعداد والحماية في وقت الطوارئ وتوعية وتثقيف 20 مدرسة (طلبة ومعلمين) حول الصحة الإنجابية وقضايا (المراهقة والزواج المبكر والتدخين ) وتنفيذ مشروع المدرسة صديقة التغذية في 14 مدرسة حكومية، وتوزيع وجبات غذائية لعدد 20 مدرسة من المدارس الأساسية، وتوزيع 8,900 حقيبة مدرسية لفئة الطلبة المحتاجين في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة، و توفير كتب مكبرة ل217 طالب/ة من فئة ضعاف البصر.

الأشخاص ذوي الإعاقة:

وأضاف التقرير أنه تم إنتاج وتقديم 750 أداة مساعدة للطلبة ذوي الإعاقة، وتقديم خدمات رعاية نوعية لـ 11ـ طالب/ة من الطلبة الذين يعانون من متلازمة داون والمدموجين في المدارس، وذلك من خلال قيام الوزارة بتوفير معلم ظل لهم يتابعهم ويرعاهم في كافة شؤون تعليمهم واعفاء ألاف الطلبة من رسوم الثانوية العامة وتوفير كتب اللغة الإنجليزية لمئات الطلبة المحتاجين مجاناً، وتوفير تعليم علاجي لضعف التحصيل في الرياضيات واللغة العربية ل10,000 طالب/ة.

تطوير قدرات الطلبة:

وفي مجال الحوسبة فقد تم تطوير البرنامج المحوسب لنتائج الثانوية العامة وتطوير المنظومة الالكترونية الخاصة بعمل المشرفين التربويين في المدارس والامتحان التطبيقي الشامل بشكل محوسب، وإنشاء برنامج محوسب لتسهيل متابعة برامج الإشراف الفعال لرياض الأطفال وإنشاء برنامج محوسب لمتابعة برنامج محو الأمية وتعليم الكبار والتحديث الالكتروني لجميع بيانات العاملين في قطاع التعليم.

ونجحت الوزارة في وضع خطة رائدة وهي وضع وحدات مهنية داخل المدارس لتطوير قدرات الطلبة في مجال التعليم المهني، وفي هذا المجال فقد افتتحت 3 وحدات جديدة داخل مدارس عبد الرحمن الأغا بخانيونس، والمتنبي بشرق خانيونس، وتل الزعتر بشمال غزة، كما افتتحت تخصص أزياء وجرافيك داخل مدرستي الصم والصباح بغرب غزة، وجرى تطوير قسم السيارات، وافتتاح تخصص طاقة متجددة في مدرسة دير البلح الصناعية.

جوائز وزيارات دولية:

وفي إطار حصد الجوائز الدولية فقد حققت الوزارة العديد من الجوائز على الصعيد الدولي ومنها فوز موقع روافد ضمن أفضل 15 ابتكار تكنولوجي في مجال التعلم الإلكتروني الدولي، و فوز إذاعة صوت التربية والتعليم بالمركز الأول في مسابقة اتحاد الإذاعات العربية، و فوز المرشدة هنادي أبو رمضان بلقب ملكة المسؤولية الاجتماعية، وفوز الطالبتان بسمة معزة وأسيل المجدلاوي في مشروع الصحفي الصغير في النمسا، وفوز الطالبة نجاح الجرو بلقب سفيرة المنصة الألمانية للتصميم ” Cospaces edu، و فوز 17 طالباً /ة في مسابقة أفضل رسمة مدرسية حول حقوق الإنسان، وفوز مدرسة ممدوح صيدم بجائزة البرمجة العالمية، و فوز المعلمة حنان مصطفى بلقب سفيرة التسامح والسلام الدولية.

وعلى صعيد الزيارات الدولية والاتفاقيات فقد نفذت الوزارة زيارة تعليمية لليابان لتبادل الخبرات بمشاركة 10 معلمين ومعلمات، كما تم اطلاع مبعوث السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف على واقع التعليم خلال استقباله بالمدارس، ووقعت الوزارة اتفاقيات تعاون مع4 جامعات في مجال نشر البحث العلمي في فلسطين، ومذكرة تفاهم مع ووزارة التنمية لفتح 5 صفوف لمحو الأمية، كما تم الاتفاق مع مؤسسة الخليج التعليمية لإنشاء مدرسة وصالة رياضية ومركز تدريب وفصول دراسية بمحافظة رفح، وواصلت الوزارة تنفيذ العشرات من المشاريع والاتفاقيات النوعية التي تخص العملية التعليمية من جميع جوانبها.

ولفتت وزارة التعليم إلى أن هذه الإنجازات جاءت من خلال جهود العاملين في القطاع التربوي وجهود الشركاء والداعمين مقدمة الشكر لكل من يساند ويدعم العملية التعليمية، مؤكدة أن هذه الإنجازات هي نجاحات مهمة تثبت أن العاملين في التعليم يبذلون كل الجهود من أجل تطوير العملية التعليمية بالرغم من الصعوبات والظروف الناجمة عن الاحتلال والحصار.